Донецк, 14 июля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 138 единиц различных боеприпасов. Об этом 14 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«51 факт вооружённых атак ВФУ зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что на 29 обстрелов было зафиксировано на донецком направлении, 21 — на горловском и ещё один — на волновахском.

В результате обстрелов пострадали трое мирных жителей, повреждение получило одно жилое домостроение.

Как передавало ИА Регнум, в субботу украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате агрессии со стороны ВСУ пострадали восемь мирных жителей, четверых из которых госпитализировали. Также при обстреле пострадало несколько домостроение, один социальных и два коммерческих объекта.

11 июля российская система противовоздушной обороны сбила на востоке Донецка ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ракета упала на территории больницы №11 в Пролетарском районе. Сообщалось, что ракета практически полностью уцелела. Прибывшие на место происшествия сапёры с сотрудники МЧС России обезвредили ракету.