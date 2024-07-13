Минск, 14 июля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Сторонам украинского конфликта необходимо как можно быстрее договариваться о мире, заявил 13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента Белоруссии, на Украине, особенно среди военных, есть договороспособные люди, которые могут послужить хорошим примером для украинцев.

Он также сообщил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что о сроках встречи Путина и Лукашенко сообщат своевременно.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля Александр Лукашенко заявил, что напряжённость на границе Белоруссии с Украиной удалось ликвидировать. По его словам, после «определённой работы» командование Вооружённых сил Украины вывело войска из зоны белорусско-украинской границы. Президент Белоруссии также поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. Он добавил, что теперь у Минска нет никаких осложнений с Киевом.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, официально отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.