Екатеринбург, 14 июля, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Семнадцатилетняя девушка из Екатеринбурга скончалась спустя всего несколько минут после выхода из такси возле подъезда своего дома, сообщает «КП-Екатеринбург».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл днём 12 июля возле подъезда дома на улице Пехотинцев в микрорайоне Новая Сортировка. Мать девушки рассказала, что перед смертью дочь помогала ей на работе в супермаркете, а затем поехала домой.

Выйдя из такси, девушка прошла до подъезда и упала. Несколько минут она подавала признаки жизни. Позже её обнаружил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки. К моменту приезда врачей из подъезда вышла её младшая сестра, которая, увидев случившееся, начала плакать. Через некоторое время к дому прибежала мать покойной.

Источник журналистов рассказал, что инцидент не носит криминального характера. Одной из возможных причин смерти девушки могли стать проблемы с сердцем.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре у 17-летней жительницы Москвы произошла внезапная остановка сердца. Это случилось у неё дома. Перед произошедшим она пожаловалась на боли в животе. Бабушка, вместе с которой проживает девушка, дала ей таблетки. Врачи, которых вызвала женщина, реанимировала пациентку и отвезли её в больницу, поместив в реанимацию. В лёгких у девушки обнаружили скопившуюся жидкость.

22 июня появилась информация о том, что в Дагестане у школьника остановилось сердце, когда он сдавал ЕГЭ. Юношу спас врач-нефролог, который находился в это время в учебном учреждении, в котором приминали экзамен. Школьника госпитализировали.