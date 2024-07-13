Вашингтон, 14 июля, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Киев оказался в катастрофической ситуации, украинские войска проигрывают на поле боя, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Chatham House Джон Миршаймер

«Я думаю, многие люди понимают, что НАТО, Украина оказались в тяжёлой ситуации, у них проблемы… Украина проигрывает на поле боя, она оказалась в катастрофической ситуации», — указал политолог.

На данный момент Соединённые Штаты и Украина столкнулись с рядом проблем. Одной из таких стало стремление американской администрации убедить Киев в необходимости продолжать конфликт под предлогом всеобъемлющей помощи несмотря на то, что, как заметил Миршаймер, США и западные союзники не в состоянии «защитить Украину».

Другая же проблема заключается в том, что престиж президента США Джо Байдена особенно пошатнулся в глазах общественности после дебатов с Дональдом Трампом. Миршаймер отметил, что последние события создали ситуацию, в которой в переизбрание Байдена с каждым днём верится всё меньше и меньше. По мнению политолога, победа Трампа на предстоящих выборах может привести к завершению конфликта на условиях, неприемлемых для Киева.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Джон Миршаймер заявил, что шокирован тем, насколько поставляемые Украина западные оружие и техника не смогли оправдать ожиданий союзников Киева. По его словам, Вооружённые силы России в рамках специальной военной операции научились искусно уничтожать сложные и современные виды вооружений. На фоне этого Миршаймер назвал смехотворными рассуждения о том, что обещанные Украине истребители F-16, которые западные СМИ неоднократно называли оружием, которое «изменит правила игры», помогут переломить ситуацию на фронте.

Российская сторона неоднократно призвала западные страны воздержаться от поставок вооружений киевскому режиму. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения, в том числе истребители F-16, не способны изменить ход специальной военной операции.