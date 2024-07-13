Москва, 13 июля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Хорошевский районный суд Москвы арестовал до 29 августа сына бизнес-коуча Наталии Закхайм, гражданина Нидерландов Троя Краснова. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краснов Троя… до 29 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Краснов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Как уточнили в московской прокуратуре, на судебном заседании защита обвиняемого просила избрать домашний арест или освобождение под залог.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что суд арестовал бизнес-коуча, гражданку Нидерландов и Израиля Наталию Закхайм, её мужа Андрея Краснова и сообщницу Любовь Струлёву в рамках дела о мошенничестве. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа.

По версии следствия, в 2021 году Закхайм создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путём средств граждан под предлогом прохождения так называемых бизнес-курсов по инвестициям. Размер ущерба, причинённого троим потерпевшим, превысил 2,5 миллиона рублей.