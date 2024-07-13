Санкт-Петербург, 13 июля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Трое мигрантов доставлены в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Информация о конфликте со стрельбой поступила в полицию Приморского района. Инцидент произошёл на Комендантском проспекте. Судя по записи с камер видеонаблюдения, мужчины стреляли из оружия, похожего на винтовки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предполагаемых участников конфликта не обнаружили.

Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, информировала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Через некоторое время участников перестрелки удалось задержать.

«По уточненным данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения, для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», — уточняет пресс-служба.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Санкт-Петербурга установила личность злоумышленника, 28 июня открывшего стрельбу по стёклам пассажирского автобуса № 33 у станции метро «Лесная». В результате повреждения получили дверные стекла и водительское окно. Водитель и пассажиры не пострадали.

9 апреля группа подростков напала с пистолетом на 45-летнего мужчину с 18-летним сыном у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Стрелявшего полиция задержала, остальные участники — в розыске. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкинпоручил возбудить в Петербурге уголовное дело и представить доклад.