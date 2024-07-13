Москва, 13 июля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Участники панк-рок-группы «Кис-кис» ответили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и опровергли её обвинения в том, что артисты якобы выступали против проведения спецоперации на Украине. Об этом 13 июля говорится в официальном обращении музыкантов в Telegram-канале музыкантов.

Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина

Мизулина опубликовала пост, в котором писала о намерении обратиться в Генпрокуратуру из-за концертов группы «Кис-кис» в России, замаскированных под «выставку кошек». По словам главы Лиги безопасного интернета, музыканты якобы осуждали проведение российской спецоперации и призывали граждан выходить на протесты.

«Группа «Кис-кис» в составе всех своих участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не «донатила» ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было», — указано в официальном ответе группы на публикацию Мизулиной.

Артисты также отметили, что не живут в Европе, а, несмотря на сложности, продолжают вести концертную деятельность в России. Также музыканты добавили, что принимали участие в сборе средств для пострадавших в результате теракта семей в «Крокус Сити Холле», а также для жителей Белгорода, пострадавших при обстрелах украинских войск.

Участники группы подчеркнули, что пост с обвинениями Екатерины Мизулиной «распространяет ложные сведения и носит характер клеветы», а также прямо обвиняет музыкантов в предательстве Родины, чего «никогда не было и не будет». Отмечается, что артистам осталась непонятной мотивация Мизулиной, опубликовавшей бездоказательные обвинения в их адрес.

«Мы любим свою страну, любим своих слушателей!» — добавили участники группы.

«Кис-кис» — российская панк-рок-группа, основанная в 2018 году в Санкт-Петербурге. В состав музыкального коллектива входят барабанщица Алина Олешева, вокалистка Софья Сомусева, гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. Музыканты стали широко известны после выхода альбома «Юность в стиле панк», они неоднократно принимали участие в телепередачах и в музыкальных фестивалях, в том числе выступали на фестивале «Нашествие».

Ранее ИА Регнум сообщало, что директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова.

По словам Мизулиной, Гудков заявил о показе своего шоу в 52 городах России, при этом он является русофобом и высказывался против СВО, призывал собирать средства для ВСУ.