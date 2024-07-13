* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сбежавшего из России шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о государственной измене. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Галкин

«Прошу проверить действия Галкина Максима Александровича 1976 года рождения на наличие в его действиях признака состава уголовного преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Поводом для подачи заявления стало выступление шоумена на свадьбе украинской пары из Киева. Отмечается, что на мероприятии также выступил украинский певец Монатик, направляющий средства на финансирование ВСУ.

Как указали правозащитники, Галкин не поменял свою политическую позицию и не осудил террористическую деятельность киевского режима, в связи с чем возникли обоснованные подозрения на то, что шоумен направляет заработанные денежные средства на нужды Киева напрямую или через какие-либо организации.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что сбежавший из России Максим Галкин выступил на украинской свадьбе, прошедшей 10 июля на вилле Бальбиано в Италии.

В сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что он занимался политической деятельностью, а также получал деньги от Украины. Позднее шоумен пытался добиться отмены решения Минюста. В июне 2023 года суд отклонил иск Галкина отозвать статус иноагента, после чего юморист подал кассационную жалобу. 29 мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить его обращение.