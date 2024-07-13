Москва, 13 июля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Онлайн-марафон для семейных пар и молодожёнов «Выходи за меня» стартовал 13 июля в России, его организаторы до 13 октября включительно разыграют четыре путешествия по РФ. Об этом сообщает сайт «Национальные проекты».

FrankWinkler

Онлайн-марафон проводится в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Минцифры России и VK. Организатором его является АНО «Национальные приоритеты».

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать историю любви на личной странице VK и дополнить публикацию тематическими хештегами. Это может сделать один из партнёров. Сообщение должно начинаться с фразы «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги».

Также следует подписаться на сообщества госуслуг и национальных проектов РФ. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте проекта. Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина прокомментировала акцию.

«Национальный проект «Цифровая экономика» и портал госуслуг упрощают процедуру регистрации брака и создают удобные сервисы для семей, например, будущие молодожены могут подать заявление онлайн, посетив ЗАГС только в день свадьбы. Уже в этом году услугой воспользовались более 330 тысяч раз. Мы проводим онлайн-марафон историй любви «Выходи за меня». В нём могут поучаствовать пары, которые подали заявление через «Госуслуги» — как те, кто уже успел зарегистрировать брак, так и те, кто планирует это сделать до 20 декабря 2024 года. Победители смогут выбрать путешествие в одном из четырех форматов. В числе призов — морской, активный, культурно-исторический отдых, а также тур в горы», — сказала она.

Путешествие на двоих станет главным призом конкурса. За него могут побороться пары, которые поженились, используя портал «Госуслуги», или планируют подать заявление через него с датой регистрации брака до 20 декабря 2024 года.

Помимо путешествия будут разыгрываться еженедельные и ежемесячные призы. Организаторы опубликуют итоги конкурса на странице онлайн-марафона.

В прошлом году с помощью «Госуслуг» в России заключили брачный союз почти половина молодожёнов — более 435 тысяч пар. В 2024 году через портал поступило две трети от всех заявлений на регистрацию брака.

Целью национального проекта «Цифровая экономика» является ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, а также развитие национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты осуществляются в России с 2019 года по решению российского президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Владимир Путин объявил о планах по запуску в РФ пяти новых национальных проектов — «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Глава госудасртва отмечал, что они должны стартовать до конца текущего года.

2 марта стало известно, что нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым национальным проектом в соцсетях после послания Владимира Путина Федеральному собранию, в рамках которого президент представил новые национальные проекты.