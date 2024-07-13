Москва, 13 июля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Российские и китайские корабли в Филиппинском море провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям. Об этом сообщило 13 июля Министерство обороны РФ.

ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В тренировке по применению штатных комплексов участвовали корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) России и отряд боевых кораблей ВМС НОАК, в который вошли эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху». В рамках манёвров суда осуществили стрельбы из артиллерийских установок по плавающим мишеням.

Тренировка прошла во время совместного российско-китайского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Целью этих действий стало укрепление военно-морского сотрудничества РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в регионе, а также охрана объектов и наблюдение за морской акваторией.

Первое патрулирование сил ВМС России и Китая состоялось в 2021 году.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года российские и китайские корабли отразили налёт авиации условного противника в ходе совместного патрулирования в Тихом океане. Военные провели специальные учения с участием самолётов и вертолётов.

В марте в северной части Индийского океана начались военно-морские учения «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая. На манёвры также пригласили представителей Вооружённых сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.

21 апреля главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК КНР Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Они провели встречу в Китае, во время которой обсудили широкий перечень вопросов, касающийся сотрудничества двух стран в военно-морской сфере.