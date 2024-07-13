Вашингтон, 13 июля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Конфликт на Украине и юридическое преследование своего оппонента в предстоящих выборах Дональда Трампа стали самыми большими ошибками президента США Джо Байдена, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Историки будут задаваться вопросом о том, были ли две самые крупные ошибки Байдена на посту президента — использование юридических механизмов против Трампа и конфликт на Украине — результатом его старческой агрессивности», — написал Сакс на своей странице в социальной сети X.

До этого экс-президент США Дональд Трамп, намекнув на когнитивные проблемы Байдена, предложил тому вместе пройти тест на умственные способности. По мнению республиканца, подобную практику, а также прохождение теста на профпригодность, необходимо ввести в будущем для каждого кандидата на пост главы государства.

Как передавало ИА Регнум, после дебатов с Дональдом Трампом общественность стала пристальнее следить за выступлениями американского президента. Разочарование сторонников Демократической партии усилилось на фоне недавних несвязных речей Байдена, прозвучавших в том числе на саммите НАТО в Вашингтоне, когда тот оговорился, назвав главу киевского режима Владимира Зеленского именем президента России Владимира Путина.

Среди элит Демократической партии закрались сомнения по поводу того, способен ли Байден составить Трампу конкуренцию на предстоящих выборах. По данным The New York Times, ряд близких советников американского президента намерены попытаться убедить его выйти из предвыборной кампании. Также издания сообщало, что ряд крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму около 90 миллионов долларов до тех пор, пока Байден участвует в выборах.