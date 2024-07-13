Дублин, 13 июля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов забыть оговорку президента Джо Байдена, который на саммите НАТО назвал его президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил 13 июля журналистам во время посещения Ирландии, сообщила телерадиокомпания RTE.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это ошибка. Я думаю, что Соединённые Штаты [Америки] оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — сказал политик.

Сообщается, что Зеленский также встретился с премьер-министром Ирландии Саймон Харрис. Они обсудили ситуацию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Байден 11 июля в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, предоставляя слово Зеленскому, заявил, что выступит Путин. Американский президент понял, что ошибся, и объяснил это тем, что слишком много думает о победе над российским коллегой.

Экс-президент США Дональд Трамп после этого публично предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности, заявив, что это нужно для блага страны. Бывший американский лидер также выступил за то, чтобы сделать такой тест обязательным для всех кандидатов на президентский пост.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оговорку Байдена, в шутку заявила, что стало очевидным влияние «руки Кремля» на американского президента. Кроме того, она в шутку добавила, что теперь в США начнут обвинять Россию в нападении на демократию, а также искать внутренних террористов.