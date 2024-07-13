Минск, 13 июля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. На северо-западных границах Белоруссии наблюдаются провокации и военная активизация со стороны сопредельных государств. Об этом 23 июля заявил президент страны Александр Лукашенко.

РИА Новости

«Страны Запада нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что на Западе идёт активизация, поэтому на северо-западном направлении белорусские силовики должны быть готовы ко всему.

Как ранее передавало ИА Регнум, Лукашенко заявил, что напряжённость на границе Белоруссии с Украиной удалось ликвидировать. По его словам, Киев отвёл дополнительные силы из приграничной зоны. Он добавил, что белорусская сторона была вынуждена реагировать на рост напряжённости на границе.

Лукашенко 13 июля прибыл на границу с Украиной. По информации Telegram-канала «Пул Первого», он в закрытом режиме обсудил обеспечение военной безопасности страны на южном направлении.

Ранее в Минске неоднократно заявляли о напряжённой обстановке на границе с Украиной. 5 июля замначальника генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что Киев направил к границе республики спецназ. Представитель генштаба назвал это этапом подготовки к диверсиям.