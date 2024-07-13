Вашингтон, 13 июля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Попытки президента США Джо Байдена оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу США. Об этом 13 июля заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru

«Такие эскапады недостойны лидера Соединённых Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки», — сказал он.

Дипломат отметил, что речь идёт о банальных попытках самоутвердиться и поднять предвыборные рейтинги.

Антонов добавил, что такое поведение вряд ли может позволить себе руководитель страны, претендующей на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали».

Посол подчеркнул, что никому не позволено оскорблять российского президента, а в его лице и весь народ, а раздающиеся обвинения в адрес Путина абсурдны.

Антонов обратил внимание, что именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне снова позволил себе оскорбительные замечания в адрес российского лидера. Глава Белого дома также обвинил Путина в том, что якобы из-за его действий самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни.

Действующий американский президент не в первый раз позволяет себе высказывания оскорбительного характера в адрес президента России. Так, в конце мая в ходе выступления перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте Байден назвал российского лидера «жестоким тираном».

Песков 6 июня отмечал, что оскорбительные высказывания президента США вредят его собственной репутации, а Путин не реагирует на хамские выпады. Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент России не станет опускаться до уровня Байдена и не будет отвечать «на подобные наглости».