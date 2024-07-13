Москва, 13 июля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. В России вновь подняли тему о возможной блокировке YouTube на волне сообщений от операторов о замедлении загрузки и воспроизведения видеороликов. Ситуацию прокомментировали ряд российских артистов и общественных деятелей, в числе которых радиоведущая Надана Фридрихсон, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, певица Юлия Чичерина и другие.

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Фридрихсон в Telegram-канале отметила, что наступило время переходить на отечественные платформы. Она напомнила, что видеохостинг продолжает блокировать множество полезных российских каналов, поэтому новые площадки могут стать хорошим выходов для тех, кто подвергся необоснованной цензуре.

«Сегодня активно развиваются: VK-видео, RuTube, пишут про новую «Платформу». Пора поверить в свои платформы и переходить на них. Свободы там явно больше», — заключила радиоведущая.

Депутат Полуянова заявила, что пора положить конец политике двойных стандартов. Она не стала отрицать, что на Youtube можно найти разный контент, но сам ресурс, по словам депутата, нарушает ряд законов России и игнорирует решения Роскомнадзора по удалению фейков. При этом платформа легко блокирует патриотические каналы и каналы артистов, поддерживающих СВО, напомнила Полуянова.

По словам певицы Анны Осиповой (Юты), артисты не переживают из-за возможной блокировки видеохостинга. Она отметила, что люди не перестанут любить артистов, даже если пропадёт такой канал связи с ними. Сама артистка никогда не развивала канал на Youtube и считает, что будущее за такими платформами, как, например, VКВидео.

Актриса Яна Поплавская уверена, что уход YouTube даст стимул для развития российских медиаплатформ. Она обратила внимание на необходимость сделать их удобными и доступными.

«Это очень важно для нас, ведь наш голос, наши программы должны быть слышны. Поэтому наши платформы должны быть максимально открыты для всех пользователей во всем мире», — заявила актриса.

Дрессировщик Эдгард Запашный подчеркнул, что пора развивать свой собственный продукт.

«Я считаю, мы с этим справимся достаточно легко… Ну, не хотят они быть с нами. Будем без них и будем прекрасно со всем справляться», — отметил Запашный.

В пример он привел опыт Китая, где уже создали востребованные цифровые площадки, не уступающие по качеству западным.

Певица Чичерина назвала YouTube «вражьей площадкой», несмотря на то, что там были её клипы с «миллионными просмотрами». По мнению артистки, России необходим свой суверенный интернет.

«Яндекс. Музыка сообщает, что я — это «иностранный рок». Может, в России появится когда-нибудь суверенный интернет. У китайцев же ума хватило. А пока подполье — настоящий рок и есть», — сказала она.

В Государственной думе, в свою очередь, заверили, что в России не замедляют намеренно работу YouTube, WhatsApp и Telegram. Относительно видеохостинга, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин добавил, что сбои в работе вызваны исключительно проблемами с оборудованием. Он напомнил, что Google перестал обслуживать кэширующие сервисы на территории России. Замедление трафика той или иной цифровой платформы в масштабах страны будет обязательно предваряться и предупреждениями в адрес платформы, и соответствующим публичным заявлением, подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют ограничивать работу Youtube, причиной замедления работы видеохостинга стали проблемы с местным оборудованием компании.

Ранее «Ростелеком» сообщил, что российские пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами в работе видеохостинга. Там отметили, что, возникли технические проблемы с работой оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках.

Видеохостинг 5 июля заблокировал каналы исполнителей Юлии Чичериной, Ярослава Дронова (Shaman), Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.