Москва, 13 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемую в убийстве ребёнка в Перми. Как пишет «КП»-Пермь», подозреваемую задержали в черте города, она пряталась на чердаке в отеле «Жемчужина». Сейчас её везут на допрос.

12 июля возле одного из мусорных контейнеров в Перми обнаружили в чемодане тело девятилетнего ребёнка со следами нжевых ранений и признаками удушья. Мужчина без определённого места жительства во время исследования помойки на Монастырской улице нашёл чемодан и, открыв его, немедленно обратился в полицию. Женщина, которая принесла чемодан к мусорке, попала на камеры видеонаблюдения. Полиция вела её розыск.