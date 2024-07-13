Новосибирск, 13 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. В Новосибирске автомобиль BMW Х5 на огромной скорости врезался в семь припаркованных машин. Об этом 13 июля сообщил портал ngs.ru.

Авария произошла около 22:00 по местному времени (18:00 мск) на Красном проспекте, около станции метро «Гагаринская».

«BMW влетел в припаркованные автомобили и загорелся. Повреждены как минимум семь автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, они потушили загоревшийся автомобиль. Также прибыли медики и сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня в Благовещенске минивэн на большой скорости сбил людей на тротуаре. В результате трагедии на месте погибли три человека, ещё двое скончались в больнице от полученных травм.

Водителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП он был пьян. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 15 июня водителя отправили в СИЗО по решению суда.