Москва, 13 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Дворцы бракосочетаний Москвы начали принимать заявления на проведение церемоний регистрации брака в столичном Гостином дворе на площадке социального комплекса столицы «Москва — город будущего». Об этом заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова, сообщили 13 июля на официальном сайте мэра города.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Второй год подряд мы предлагаем молодожёнам уникальную возможность заключить брак в Гостином дворе. Для свадебного дня выбрана одна из самых популярных дат этого года — 24.08.24», — сказала она.

Ракова отметила, что торжественные церемонии в эту дату будут проводить с утра и до ночи, чтобы предоставить возможность зарегистрироваться в этот день всем желающим. Для каждой пары с помощью искусственного интеллекта создадут уникальную песню. На церемониях также будет музыкальное сопровождение и профессиональные фотографы.

После 22:00 для влюблённых проведут вечеринку в белом. Заявления на регистрацию брака в Гостином дворе принимают во всех столичных дворцах бракосочетания. Для подачи документа необходимо только заплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прошли церемонии бракосочетания на станции «Маяковская» в московском метро. Поженились три пары. Предприятие предоставило площадку для церемонии в рамках проекта «Новые адреса счастья». Заявления для проведения церемонии на этой станции метро «Маяковская» можно подать во Дворце бракосочетания № 1.