Лондон, 13 июля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла соперницу из Италии Жасмин Паолини в финале Уимблдона и впервые стала победительницей турнира в одиночном разряде.

Han Yan/Global Look Press Чешская теннисистка Барбора Крейчикова

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу 28-летнрей спортсменки. Она продлилась 1 час 56 минут. В её рамках чешка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Паолини три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Для Крейчиковой это восьмой титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и вторая победа на турнире Большого шлема. В 2021 году она выиграла французский «Ролан Гаррос». В парном разряде дважды становилась чемпионкой Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона, один раз — US Open. В 2021 году в паре завоевала золото Олимпиады в Токио.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля российская теннисистка, 18-я ракетка мира Анна Калинскаяснялась с матча 1/8 финала Уимблдонского турнира из-за травмы. Ей противостояла четвёртая ракетка мира, представляющая Казахстан Елена Рыбакина. Калинская снялась при счёте 3:6, 0:3 в пользу Рыбакиной. В первом сете она брала медицинский тайм-аут из-за травмы кисти. Матч продолжался 53 минуты.

13 июля сербский теннисист и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович в полуфинале Уимблдона-2024 одержал победу над 25-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти. В полуфинале Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, обыграл своего соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. Матч продлился 2 часа 51 минуту.

Финальный матч Уимблдона-2024 состоится 14 июля и пройдёт на Центральном корте в Лондоне. Игра начнётся в 16:00 мск.