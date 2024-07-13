Москва, 13 июля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Участники московского волонтёрского центра «Доброе место. ЮЗАО» 13 июля в ходе внепланового субботника провели уборку территорий в пойме реки Котловки, сообщил телеканал «Москва 24».

(сс) Akkit Река Котловка на выходе из коллектора

«Мы с жителями хотим сохранить это место и передавать его из поколения в поколения. Я как муниципальный депутат приветствую такую инициативу и рада, что жители к ней присоединяется», — сказала журналистам руководитель волонтёрского центра Екатерина Раззакова.

Она отметила важность сохранения экологических ресурсов, так как они являются лёгкими столицы. Экология в целом очень важна для города, подчеркнула она. Волонтеры убрали мусор и подали заявку на его вывоз.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы 11 июля сообщил, что в этом сезоне администрация столицы планирует обустройство зон отдыха у пруда Быково болото и у озера Школьное в Зеленограде. На озере проведут работы по экологической реабилитации, очистят пляж от камыша и ила. Возле зоны отдыха «Быково болото» обновят инфраструктуру.

10 июля столичный мэр заявил о планах завершить реконструкцию Пушкинской набережной в парке Горького до конца 2024 года. В работах будут использовать современные взгляды и подходы.