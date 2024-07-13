Москва, 13 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Десятки лауреатов Нобелевской премии обратились к мировым религиозным лидерам с призывом остановить конфликт между Россией и Украиной. Подписи под открытым письмом поставил 51 лауреат.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Дайте возможность нашим детям пережить нас. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету», — говорится в тексте обращения, которое цитирует «Военное обозрение».

Москву и Киев призвали сложить оружие, обменять пленных и погибших и приступить к мирным переговорам.

Обращение адресовано папе римскому Франциску, патриарху константинопольскому, Далай-ламе XIV, а также религиозным лидерам, представляющим ислам и иудаизм. Авторы призвали их присоединиться к их призыву во время Олимпиады, которая пройдёт в Париже в период 26 июля ― 11 августа 2024 года.

В послании отмечено, что сейчас в мире идёт как минимум 55 вооруженных конфликтов. Призыв прекратить огонь касается не только сторон конфликта на Украине, но и в Секторе Газа. Также лауреаты призвали к остановке всех конфликтов в мире.

Среди поставивших подписи под письмом ― физик Андрей Гейм, британский физик и математик Роджер Пенроуз, британский биохимик и молекулярный биолог Ричард Робертс, епископ римско-католической церкви Карлуш Белу, скандально известная писательница Светлана Алексиевич ибывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (физической лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил президент России Владимир Путин 5 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава государства подчеркнул, что это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться, а полное урегулирование конфликта.

Российский лидер 4 июля отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась, но ни киевский режим, ни Запад не готовы к диалогу.