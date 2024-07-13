Москва, 13 июля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Акция «Московская музейная неделя», является одним из самых популярных культурных мероприятий в столице. Очередная неделя, когда музеи, участвующие в проекте, можно будет посетить бесплатно, пройдёт с 15 по 21 июля, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

«Одна из самых популярных культурных акций Москвы. В ней участвуют больше 90 городских музейных и выставочных площадок. Все желающие могут бесплатно посетить экспозиции каждую третью неделю месяца», — написал он.

Собянин также назвал площадки, которые чаще всего посещают в ходе акции. Среди них музей-заповедник «Царицыно». В нём гостям представят различные предметы русской культуры. Многие посещают музей-усадьбу Кусково, где работает выставка по случаю 100-летия Музея керамики.

Музей космонавтики также пользуется популярностью во время музейной недели. Там в том числе действует экспозиция «Космос под увеличительным стеклом», посетители могут увидеть марки, выпущенные с 1951 по 1984 годы.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с 10 августа по 8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится выставка «Москва промышленная. Город будущего». На ней посетителям покажут, достижения предприятий столицы. Также гости смогут в рамках мероприятия посетить лекции и мастер-классы, в том числе попробовать себя в роли различных специалистов.