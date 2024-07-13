Минск, 13 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в граничащий с Украиной район республики, сообщил 13 июля Telegram-канал «Пул Первого».

РИА Новости / Евгений Биятов

Отмечается, что Лукашенко прибыл к южной границе страны. На прикреплённом к публикации видео запечатлён пограничный столб, а также флаги Белоруссии и Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны государства.

Канал добавил, что темой дня станет обсуждение обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

В конце июня белорусские военные сделали ряд заявлений, касающихся обстановки на границе с Украиной. Как передавало ИА Регнум, 30 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что возле границы республики со странами ЕС расположились десять батальонных групп НАТО. Общая численность этой группировки составляет около 20 тысяч человек.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что ВСУ разместили спецназ на общей границе. В населенный пункт Овруч на житомирском направлении прибыли украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады, отметил Муравейко.

В тот же день оборонное ведомство сообщило, что на фоне активности украинских беспилотников Белоруссия вывела дополнительные силы ПВО для прикрытия границы. Для обнаружения дронов дополнительно нарастили средства разведки, а также систему постов визуального наблюдения, чтобы обеспечить информацией огневые подразделения войск ПВО и зенитных ракетных войск.

28 июня в минобороны республики заявили об активной деятельности боевиков украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе двух стран. По информации ведомства, боевики проводят разведывательные полёты беспилотников, в том числе были их попытки залететь на белорусскую территорию, но белорусские пограничники сбивают БПЛА или подавляют средствами РЭБ.