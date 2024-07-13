Севастополь, 13 июля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей об угрозе удара баллистических ракет и призвал срочно всех принять меры безопасности.

Андрей Рубцов / ТАСС

«Внимание всем! Баллистика. Принять всем меры безопасности», — написал губернатор в Telegram-канале.

Днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Системы ПВО перехватили четыре ракеты, часть пятой ракеты сдетонировала в воздухе. В результате разлёта осколков погибли четыре человека, включая двоих детей, и ещё 153 мирных жителя пострадали. Минобороны России подчеркнуло, что ответственность за теракт против гражданских несёт не только киевский режим, но и Вашингтон, который поставил Украине такие ракеты, а также принимает непосредственное участие в их наведении и установке целей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал варварской атаку ВСУ по Севастополю.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что причастность Вашингтона не вызывает сомнений. Глава МИД заявил, что даже при поставке американских вооружений Киеву их не допускается использовать без участия военных из США.