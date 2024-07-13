Пермь, 13 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Полиция опубликовала фото женщины, разыскиваемой за убийство девятилетнего ребёнка в Перми, тело которого нашли в чемодане около мусорных контейнеров. Фотографии размещены в Telegram-канале управления МВД по Пермскому краю.

«Разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения. Приметы: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы средней длинны русые, рост 165-170 см», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что женщина была одета в синие джинсы, тёмную майку, бордовую кофту с капюшоном, на которой были надписи в три строки белого цвета. Также на ней были светлые кроссовки либо белые сланцы, а при себе чёрная дамская сумка.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля возле одного из мусорных контейнеров в Перми обнаружили в чемодане тело ребёнка лет со следами насилия. Мужчина без определённого места жительства во время исследования помойки на Монастырской улице нашёл чемодан и, открыв его, немедленно обратился в полицию. Внутри лежал труп ребёнка с ножевыми ранениями и следом от удавки на шее.