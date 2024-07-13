Лозанна, Швейцария, 13 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. США рискуют потерять турниры, если будут продолжать расследовать дело о допинге китайских пловцов, сообщили в Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Guo Zijun/Global Look Press

«Расследование может привести к тому, что международные федерации задумаются о рисках, связанных с передачей будущих международных соревнований США», — сообщила ASOIF в своём заявлении.

Одну из международных федераций, входящих в ASOIF, вынуждают дать показания в качестве свидетеля в рамках начатого в США федерального расследования, сообщила ассоциация, подчеркнув, что она серьёзно обеспокоена таким развитием событий.

ASOIF считает, что это расследование на территории иностранного государства и связанная с ним выдача повестки исполнительному директору Международной федерации плавания могут подорвать основополагающие принципы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и его кодекса, применяемого повсеместно. В итоге под угрозой оказывается доверие к глобальной антидопинговой системе.

Экстерриториальное расследование Вашингтона вызывает сомнения в личной безопасности спортсменов, спортивных чиновников и представителей международных спортивных организаций, отмечает ассоциация. Спортсмены теперь не будут чувствовать себя уверенно, приезжая в США на соревнования.

ASOIF призвала Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе дать разъяснение по этой ситуации и своей позицию по отношению к WADA.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля появилась информация о допинге, якобы применяемом китайскими пловцами — участниками Олимпиады в Токио в 2021 году. Как сообщила The New York Times, пробы 23 китайских спортсменов дали положительный результат на триметазидин, и WADA знала об этом, но не приняла мер.

Пресс-служба WADA в ответ заявила, что агентство не наказало спортсменов, поскольку не смогло опровергнуть информацию китайских коллег о непреднамеренности попадания триметазидина в организмы пловцов. Как отметило WADA, Китайское антидопинговое агентство заявило, что у пловцов были положительные тесты на триметазидин после непреднамеренного воздействия этого вещества в результате заражения.

В мае члены палаты представителей США обратились в американскую генпрокуратуру и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году. Антидопинговое агентство США обвинило WADA в сокрытии положительных допинг-проб.

В преддверии Олимпийских игр в Париже главу WADA Витольда Баньку вызвали в Конгресс на слушания по теме изучения антидопинговых мер. Банька от приезда в Конгресс отказался.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после того, как в её допинг-пробе обнаружили следы триметазидина. Как позже заявил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель, у Валиевой концентрация триметазидина составляла 2,1 нанограмм на миллилитр, у китайских пловцов — гораздо ниже.