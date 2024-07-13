Мумбаи, Индия, 13 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Мумбаи проходят свадебные торжества младшего сына индийского миллиардера Мукеша АмбаниАнанту. Они начались в марте и завершатся 14 июля. Эксперты оценили общую стоимость всех приуроченных к свадьбе мероприятий в $600 млн, сообщило The Guardian.

IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

СМИ уже назвали мероприятие «свадьбой столетия».

Избранницей Ананту стала Радхика Мерчант — дочь основателей крупнейшей фармацевтической компании Индии Encore Healthcare. Молодые люди знакомы с детства, сейчас им по 29 лет. Они объявили о своих отношениях в 2018 году после того, как окончили университеты.

Отец жениха — самый богатый человек Азии ― подарил новобрачным виллу с десятью комнатами и личным пляжем на острове Пальма Джумейра в Дубае стоимостью почти $80 млн.

На торжества съехались звёзды, бизнесмены и политики со всего мира. В числе приглашённых ― 1200 гостей. Известно, что в Мумбаи на свадебные празднества приедут актриса Ким Кардашьян, певец Ник Джонас, экс-президент Индии Рам Натх Ковинд, бывший британский премьер-министр Тони Блэр и множество звёзд Болливуда. В начале многодневного празднования перед приглашёнными выступила Рианна.

Журналистка Летер Кала рассказала в интервью Guardian, что столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии.

«Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. <…> Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2018 года состоялась свадьба дочери индийского миллиардера Мукеша Амбани. 27-летняя Амбани Иша вышла замуж за сына другого олигарха Аджая Пирамаля, 33-летнего Ананда Пирамаля.

Отмечалось, что на организацию свадебного представления потратили $100 млн. Свадьба стала самым обсуждаемым событием года в Индии. В качестве почётных гостей на торжествах в Мумбаи присутствовали бывшие государственные секретари США Хиллари Клинтон и Джон Керри, а также звезды Болливуда. На празднике также была одна из самых высокооплачиваемых певиц США Бейонсе.

Владельца самой крупной индийской кампании Reliance Industries Мукеша Амбани в 2008 признали самым богатым человеком в Индии. В последнем списке самых богатых людей мира по версии Forbes он занял 19-место. Его состояние оценивали в $40 млрд. Согласно открытым данным по состоянию на май 2024 года, состояние Амбани превысило 117,8 млрд долларов. Forbes оценивает общее состояниеАмбани в 123,7 млрд долларов.