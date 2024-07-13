Лондон, 13 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Зрители освистали сербского теннисиста, 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича после того, как он вышел в финал Уимблдона.

Global Look Press/Keystone Press Agency/John Patrick Fletcher

После победы в полуфинале над итальянцем Лоренцо Музетти Джокович показал жест, имитирующий игру на скрипке.

Как отмечает газета Daily Mail, зрители посчитали, что таким образом теннисист подшучивает над ними из-за того, что на протяжении всего турнира они относились к нему равнодушно.

Однако, по информации издания, так Джокович поддержал свою дочь Тару, которая недавно начала играть на скрипке.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Джокович одержал победу над Музетти со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. Матч продлился 2 часа 51 минуту. Таким образом, сербский спортсмен в десятый раз в карьере вышел в финал Уимблдона, где второй раз подряд встретится с испанцем Карлосом Алькасаром, который является действующим чемпионом турнира. В прошлом году серб уступил испанцу в финале в пяти сетах.