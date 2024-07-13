Тель-Авив, Израиль, 13 июля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Боевики радикального палестинского движения ХАМАС постоянно избивали заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, заявил в интервью The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, недавно освобождённый из плена.

Пресс-служба армии обороны Израиля

По словам Козлова, сначала его руки связали веревкой, позже заковали в цепи. С каждым днём мужчина терял надежду на спасение.

Вспоминая детали нахождения, мужчина рассказал, что пленники были размещены на грязных матрасах, а в жару на них накидывали одеяла. Людям также запрещалось подходить к окнам, чтоб не попасться на глаза соседям, пишет издание со ссылкой на Козлова.

По словам мужчины, «самый жестокий надзиратель» иногда разрешал смотреть телевизор, но потом его настроение менялось и сыпались угрозы расправы. Козлов утверждает, что узнал в этом надзирателе журналиста Абдуллу аль-Джамаля, которого связывают с ХАМАС. Заложники находились у него с октября по март, позднее их переместили в дом отца журналиста.

Вызволить россиянина и ещё трёх заложников из плена смогли израильские военные 8 июня. Солдаты ЦАХАЛ проникли в квартиру на третьем этаже жилого дома. Палестинского журналиста тогда ликвидировали.

Россиянин обратился к Израилю с призывом договориться об обмене пленными, так как тогда военные спасли лишь шесть человек. Остальные попытки потерпели неудачу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня руководство ХАМАС пообещало освободить двух других удерживаемых в секторе Газа россиян, если на территории палестинского анклава прекратят огонь.

Освобождённый из плена Козлов 8 июня чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее видео израильский премьер выложил 8 июня в своём Telegram-канале. На следующий день на встречу с сыном из Санкт-Петербурга вылетели родители. По прибытии в Тель-Авив их отвезли в медицинский центр «Шиба», где уже находился Козлов и другие спасённые заложники.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда ХАМАС массово атаковало ракетами Израиль и захватило несколько населённых пунктов. В ходе атаки боевики также напали на музыкальный фестиваль на юге Израиля. Позднее британское издание The Guardian написало, что после нападения на фестиваль было найдено не менее 260 тел погибших. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над ними.

8 октября власти Израиля заявили о переводе страны в состояние войны. За этим в конце октября последовала масштабная наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. Однако ЦАХАЛ стал наносить удары и по гражданским объектам. Так, 31 октября армия ударила по лагерю беженцев Джабалия. По данным МВД сектора Газа, от удара погибли и пострадали порядка 400 человек.

По данным генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини на апрель 2024 года, за полгода в условиях войны в секторе Газа погибли более 34 тыс. человек, из них порядка 13 тыс — дети. За шесть месяцев в Газе погибло больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года. добавил главаБАПОР.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что терроризм не имеет оправдания, но и нельзя без боли смотреть на бомбардировки сотен тысяч жителей сектора Газа. Российский лидер напомнил, что во время обстрелов без разбора уничтожается огромное количество невиновных людей, которым негде от этого скрыться.