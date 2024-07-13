Прага, 13 июля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Исход украинского конфликта определит поведение России в Европе. Такое заявление в ходе встречи в Хьюстоне (США), посвящённой 25-летию вступления Чехии в НАТО, сделал начальник чешского генерального штаба Карел Ржехка, сообщило Czech News Agency.

ТАСС/Александр Река

При этом военный считает, что Россия не планирует агрессию в отношении стран — членов Североатлантического альянса. По его словам, таких признаков или предупреждений на ближайшее будущее нет. Однако к потенциальному конфликту в долгосрочной перспективе НАТО должна быть готова, добавил глава генштаба.

Кроме того, Ржехка пожаловался на то, что Москва обладает сильным влиянием в Африке.

«Мы не можем сосредоточиться на России только в Европе, мы должны также посмотреть на другие регионы. То, что в настоящее время происходит в Африке, очень тревожит», — сказал глава чешского генштаба.

По итогам саммита НАТО в США он также отметил, что для «защиты» европейских государств якобы потребуется дополнительная поддержка Киева.

Как сообщало ИА Регнум, в итоговой декларации НАТО, принятой по итогам саммита в Вашингтоне, Россию назвали самой серьёзной угрозой безопасности, а Пекин раскритиковали за сотрудничество с Москвой на фоне украинского кризиса.

При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто 10 июля на полях саммита заявил, что Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза и не верит обвинениям, будто Москва планирует вступить в прямой конфликт с Западом.

Президент России Владимир Путин 27 июня назвал домыслами и бредом заявления о планах России напасть на Европу. Он отметил, что эту антироссийскую пропаганду используют для обоснования гонки вооружений на Западе.

4 июля Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также лидер российского государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.