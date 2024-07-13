Севастополь, 13 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В селе Верхнесадовое, расположенном в Нахимовском районе Севастополя, загорелись лес и трава, сообщил 13 июля в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Телеграм канал «Михаил Развожаев»

«В Верхнесадовом, в районе ул. Гагарина горит трава, кустарник, лес. На месте работают подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной Службы города», — написал гон.

По информации губернатора, сотрудники оперативных служб ликвидировали открытое горение, площадь пожара составила 4 га. Его тушат с помощью шести автоцистерн.

Угроза распространения на дома и хозпостройки отсутствует, добавил Развожаев.

Он также напомнил, что с 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим, который запрещает сжигать мусор, разводить костры, выжигать траву и совершать ряд других действий, повышающих риск возникновения пожаров.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в Крыму близ Судака лесной пожар распространился на площади порядка 15 га. В районе села Ворон горела сухая трава на труднодоступной горной местности. К его тушению привлекли 97 специалистов и 44 единицы техники. В МЧС добавили, что в тушении пожара задействовали вертолёт Ми-8. Возможной причиной возникновения очага назвали непотушенный костёр.

10 июля на совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков заявил, что число пожаров в России в 2024 году сократилось на 30%. При этом площадь увеличилась в 1,5 раза. По его словам, с начала года в стране зафиксировали почти 6 тыс. очагов лесных пожаров на площади более 3,5 млн га.