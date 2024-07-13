Москва, 13 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день Европа «трещит по швам» и для неё сегодня не лучшее время. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложен в Telegram-канале журналиста.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что прошлое противостояние России и Запада закончилось развалом СССР.

Песков добавил, что, по его мнению, повторение истории, которое происходит в разных конфигурациях, является неизбежным.

Как сообщало ИА Регнум, Пентаогн 10 июля объявил о планах дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковые. Уточнялось, что имеются ввиду такие системы, как SM-6 и Tomahawk.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехтназвала безумием планы Вашингтона разместить в ФРГ дальнобойное оружие. Политик подчеркнула, что такое решение приведёт только к росту риска превращения Германии в театр военных действий с «ужасными последствиями» для её жителей.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал планы размещения новых американских ракет на территории сдерживающим фактором. По его утверждению, это якобы не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 июля назвал эти планы США серьёзной ошибкой. Диплома подчеркнул, что такая инициатива Вашингтона угрожает международной безопасности и стратегической стабильности.

Позднее в этот же день Песков заявил, что планы США по размещению дальнобойного оружия и поддержка этой инициативы странами НАТО уверенно ведут Запад и Россию к холодной войне с конфронтацией. Он подчеркнул, что России следует принять во внимание такие действия Запада, добавив, что это не повод для пессимизма.