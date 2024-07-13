Лондон, 13 июля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Перспективы вступления Украины в НАТО не стали более ощутимыми после саммита альянса в Вашингтоне. Об этом написал журнал The Economist.

Office of the President of Ukraine

«Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические», — говорится в материале

Отмечается, что Украину пригласят в НАТО только при согласии союзников и выполнении условий. При этом нотки скептического отношения к Киеву наблюдаются даже со стороны ближайших партнёров.

Журналисты предположили, что в скорое вступление Украины в НАТО вряд ли верит даже президент США Джо Байден. Они напомнили, что американский лидер в своей речи на саммите не упоминал вопрос о членстве Киева в альянс.

По мнению авторов названный необратимым путь к членству может легко прерваться, если следующим президентом США станет Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней в числе прочего есть тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточняется, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств альянса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что планы НАТО по принятию в альянс Украины связаны с его желанием нанести поражение России. Представитель Кремля уточнил, что блок принял решение создать логистические хабы в причерноморских городах и открыть дополнительные точки в Европе, уточнив, что военная инфраструктура НАТО становится всё ближе к границам.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился её исчезновением. Он уточнил, что также российской стороне, по его мнению, нужно сделать всё для исчезновения альянса.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.