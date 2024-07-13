Ставрополь, 13 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. В Ставрополе пожар охватил десять дачных домов. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В садовом товариществе «Ветерок» горят десять дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте создан штаб пожаротушения, работают более 30 специалистов и девять единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля в Крыму в районе села под Судаком вспыхнул пожар в горах. Загорелась сухая трава на труднодоступной горной местности. К его тушению привлекли 97 специалистов и 44 единицы техники. Причиной возгорания мог стать непотушенный костёр.

В подмосковных Химках 11 июля произошёл пожар на кровле в цехе по производству керамических плит. Площадь составила 3 тыс. квадратных метров. Кровля обрушилась на площади 1 тыс. квадратных метров.