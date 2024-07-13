Москва, 13 июля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате одновременно двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, родители которых погибли в ходе специальной военной операции.

Министерство обороны РФ

Ранее им по выбору назначали только одну — по инвалидности или по потере кормильца.

Теперь детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, чьи родители погибли в ходе прохождения службы или умерли из-за травмы после увольнения со службы, могут назначить две пенсии. При этом минимальный размер выплат по потере кормильца не может быть ниже 100% размера социальной пенсии по инвалидности.

Такие же меры предусмотрены детей-инвалидов, чьи родители пребывали в добровольческих формированиях и погибли в ходе исполнения задач или после окончания действия контракта из-за заболеваний и увечий. Применять их будут только в случаях смерти военнослужащих и добровольцев, не связанных с совершением ими противоправных действий.

Если дети с инвалидностью потеряли обоих родителей, закон предусматривает назначение пенсии по потере кормильца в связи со смертью одного из них на выбор.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Действие новых норм распространяется и на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу закона.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Путин подписал закон, согласно которому семьи, потерявшие кормильца-участника специальной военной операции (СВО), смогут получать сразу две пенсии. Получать такую пенсию могут те россиянки, которые не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет. При этом дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат её получат.

Таким образом, семьи смогут получать две пенсии одновременно. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

В сентябре 2023 года Владимир Путин назвал нравственным долгом поддержку участников СВО и членов их семей. Он подчеркнул, что в первую очередь это должны понимать представители органов власти всех уровней. Глава государства также призвал руководителей регионов быть открытыми к диалогу с людьми.