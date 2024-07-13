Москва, 13 июля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Следственный комитет изъял документацию на заводе, где ремонтировали разбившийся в Подмосковье самолёт Sukhoi Superjet 100, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Проводятся следственные действия на территории завода, где самолёт проходил техническое обслуживание», — заявила она.

Спикер ведомства отметила, что для дальнейшего изучения изъяли техническую документацию.

Она добавила, что для проведения оперативного расследования дело о крушении воздушного борта передали в центральный аппарат ведомства. В следственно-оперативную группу вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.

Правоохранители назначали ряд экспертиз по изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев аварии, продолжается осмотр места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, Sukhoi Superjet-100 с тремя членами экипажа на борту разбился вечером 12 июля во время проведения тестового полёта. Перед этим самолёт прошёл плановый ремонт. Все три члена экипажа в результате авиакатастрофы погибли.

Самолёт перегоняли в аэропорт Внуково с завода в Луховицах, и пассажиров на борту не было. SSJ-100 перед крушением долго кружил в районе города — лётчики смогли отвести его от жилых построек.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров вечером 12 июля сообщил об обнаруженных в ходе поисковых работ бортовых самописцах. Специалисты занимаются расшифровкой записей.

По статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили уголовное дело. По версии следствия, произошёл одновременный отказ двух двигателей. Не исключено, что двигатели могли выйти из строя из-за попадания в них птиц.