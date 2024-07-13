Москва, 13 июля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Жители Москвы и гости столицы в это воскресенье в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» могут посетить спортивные тренировки, поучиться сценическому мастерству, увидеть детский спектакль, а также побывать на других мероприятиях. Об этом 13 июля сообщили на официальном сайте мэра города.

Кирилл Зыков/РИА Новости

В парке искусств «Музеон» в 14:00 начнётся занятие, на котором познакомят с системой физических упражнений на улучшение осанки — пилатесом. Его проведёт сертифицированный профессиональный тренер. На тренировку нужно взять фитнес-коврик, головной убор и воду.

На фестивальной площадке в парке Олимпийской деревни также в 14:00 всех желающих ознакомят с азами сценического мастерства. Гости смогут почувствовать себя актёрами, им предложат выступить на сцене или прочитать стихи.

В 16:00 на набережной в парке «Печатники» покажут детский литературный спектакль. В это же время на фестивальной площадке у станции метро «Алма-Атинская» проведут занятие по йоге. На тренировку необходимо взять спортивный коврик.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в Москве на четырёх локациях пройдёт фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ». Участникам предложат занятия танцами, скандинавской ходьбой, проведут концерты и другие мероприятия. На фестиваль приглашают жителей старшего поколения вместе с детьми и внуками.