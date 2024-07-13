МАК опубликовал фото чёрных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100
Москва, 13 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет 13 июля опубликовал на своём сайте фотографии бортовых регистраторов параметрической и аудио информации разбившегося в районе подмосковной Коломны самолёта Sukhoi Superjet-100 с тремя членами экипажа.
«Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения», — сообщили в пресс-службе МАК.
Чтобы исключить риск потери данных с чёрных ящиков, специалисты провели предварительные процедуры по подготовке регистраторов на базе лабораторного комплекса МАК. Они успешно скопировали всю полётную информацию, а затем подготовили её для расшифровки и последующего анализа.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля SSJ-100 разбился в районе деревни Апраксино под Коломной, следуя в московский международный аэропорт Внуково с завода в Луховицах, где он прошёл плановый ремонт. В самолёте находились три человека — двое пилотов и штурман. Все они погибли.
В рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), в качестве основной версии рассматривается одновременный отказ двух двигателей лайнера.
Как сообщил источник в авиаслужбах, двигатели могли отказать из-за попавших в них птиц. Также причиной могли стали проблемы с электроникой. Чёрные ящики SSJ-100 обнаружили вечером 12 июля. Сегодня стало известно, что они подлежат расшифровке.