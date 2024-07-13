Москва, 13 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет 13 июля опубликовал на своём сайте фотографии бортовых регистраторов параметрической и аудио информации разбившегося в районе подмосковной Коломны самолёта Sukhoi Superjet-100 с тремя членами экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет

«Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения», — сообщили в пресс-службе МАК.

Чтобы исключить риск потери данных с чёрных ящиков, специалисты провели предварительные процедуры по подготовке регистраторов на базе лабораторного комплекса МАК. Они успешно скопировали всю полётную информацию, а затем подготовили её для расшифровки и последующего анализа.

Межгосударственный авиационный комитет

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля SSJ-100 разбился в районе деревни Апраксино под Коломной, следуя в московский международный аэропорт Внуково с завода в Луховицах, где он прошёл плановый ремонт. В самолёте находились три человека — двое пилотов и штурман. Все они погибли.

В рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), в качестве основной версии рассматривается одновременный отказ двух двигателей лайнера.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901749" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области

Как сообщил источник в авиаслужбах, двигатели могли отказать из-за попавших в них птиц. Также причиной могли стали проблемы с электроникой. Чёрные ящики SSJ-100 обнаружили вечером 12 июля. Сегодня стало известно, что они подлежат расшифровке.