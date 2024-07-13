Канберра, 13 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что России не следует защищать своих граждан, арестованных в Австралии по обвинению в шпионаже.

EPA/ТАСС Энтони Альбанезе

«Как насчёт того, чтобы попытаться прекратить вмешательство во внутренние дела других суверенных государств?.. Россия может получить это сообщение. Отступите», — приводит слова Альбанезе телеканал ABC.

Он также утверждает, что Россия якобы «не уважает международное право».

По его словам, к задержанным следует относиться с презрением.

Как передавало ИА Регнум, австралийские правоохранительные органы арестовали по обвинению в шпионаже супружескую пару, имеющую российские паспорта. Чету задержали в их доме в Брисбене.

40-летняя женщина, которая служила рядовой в австралийской армии, решила во время своего отпуска тайно посетить Россию. Она позвонила супругу, который остался в Австралии, и попросила его войти в её рабочий аккаунт и переслать информацию. Австралийская сторона считает, что супруги якобы хотели поделиться указанными данными с российскими властями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают деталями задержания в Австралии супружеской пары с двойным гражданством.