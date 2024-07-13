Москва, 13 июля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает депутатов Госдумы и сенаторов согласовывать поездки за рубеж. Документ был опубликован 13 июля на портале правовой информации.

Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной думы обязаны согласовывать выезд за пределы Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального собрания», — говорится в документе.

Закон вводит поправки в закон о статусе депутата ГД и статусе сенатора. Согласно ему, если парламентарий не согласует поездку за границу, его полномочия могут прекратить досрочно в ходе решения соответствующей палаты.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, комментируя инициативу обязать парламентариев согласовывать выезды за рубеж, отметил, что у них есть допуск к государственной тайне. Он подчеркнул, что это вопрос государственной безопасности. В отношении депутатов и сенаторов за границей могут совершить провокации, отметил глава комитета.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Путин подписал указ о том, что граждане, допущенные к государственной тайне, если собираются выехать из страны, обязаны сообщать об этом в письменном виде в ФСБ и СВР за 30 дней до поездки. Если требуется срочно выехать за границу, то уведомлять необходимо незамедлительно.