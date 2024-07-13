Путин обязал парламентариев согласовывать поездки за рубеж
Путин подписал закон, обязывающий парламентариев согласовывать поездки за рубеж
Москва, 13 июля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает депутатов Госдумы и сенаторов согласовывать поездки за рубеж. Документ был опубликован 13 июля на портале правовой информации.
«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной думы обязаны согласовывать выезд за пределы Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального собрания», — говорится в документе.
Закон вводит поправки в закон о статусе депутата ГД и статусе сенатора. Согласно ему, если парламентарий не согласует поездку за границу, его полномочия могут прекратить досрочно в ходе решения соответствующей палаты.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, комментируя инициативу обязать парламентариев согласовывать выезды за рубеж, отметил, что у них есть допуск к государственной тайне. Он подчеркнул, что это вопрос государственной безопасности. В отношении депутатов и сенаторов за границей могут совершить провокации, отметил глава комитета.
Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Путин подписал указ о том, что граждане, допущенные к государственной тайне, если собираются выехать из страны, обязаны сообщать об этом в письменном виде в ФСБ и СВР за 30 дней до поездки. Если требуется срочно выехать за границу, то уведомлять необходимо незамедлительно.