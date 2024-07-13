Москва, 13 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Закон о ежегодной выплате работающим российским гражданам с двумя и более детьми при условии среднедушевого дохода семьи не выше полутора прожиточных минимума подписал 13 июля президент Владимир Путин. Текст закона размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Андрей Эрштрем/Известия

Этот закон Госдума приняла 10 июля, в этот же день его одобрил Совфед.

Новый закон устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Это же касается работающих усыновителей, опекунов и попечителей.

Выплату будут получать граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.

Для определения размера выплаты из суммы налога на доходы физических лиц (за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой), исчисленного по ставке в 13%, вычтут сумму этого налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%, в полном объёме. Семьи в результате получат «кэшбэк».

Правительство внесло в Госдуму этот законопроект 1 июня, первом чтении депутаты приняли его 20 июня. Как отметили в Минтруде, выплата коснется около четырёх миллионов семей, в которых воспитывают более десяти миллионов детей.