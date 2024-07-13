Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим гражданам с 2 и более детьми
Москва, 13 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Закон о ежегодной выплате работающим российским гражданам с двумя и более детьми при условии среднедушевого дохода семьи не выше полутора прожиточных минимума подписал 13 июля президент Владимир Путин. Текст закона размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Этот закон Госдума приняла 10 июля, в этот же день его одобрил Совфед.
Новый закон устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Это же касается работающих усыновителей, опекунов и попечителей.
Выплату будут получать граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Для определения размера выплаты из суммы налога на доходы физических лиц (за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой), исчисленного по ставке в 13%, вычтут сумму этого налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%, в полном объёме. Семьи в результате получат «кэшбэк».
Правительство внесло в Госдуму этот законопроект 1 июня, первом чтении депутаты приняли его 20 июня. Как отметили в Минтруде, выплата коснется около четырёх миллионов семей, в которых воспитывают более десяти миллионов детей.