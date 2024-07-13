Москва, 13 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Возле строящейся в ТиНАО станции метро «Пыхтино» в Москве в рамках программы благоустройства территорий возле транспортных объектов возведут скейт-парк, сообщил 13 июля мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Скоро откроется скейт-парк, неподалёку оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак», — написал он.

Собянин отметил, что в течение этого года мэрия благоустроит территории возле 41 транспортного объекта. На данный момент выполнили половину от того, что запланировали. В порядок приводят площадки возле десяти работающих и будущих станций метро.

В настоящее время работы ведут в том числе возле станций метро «Физтех», «Пыхтино», «Бачуринская» и «Генерала Тюленева». Параллельно этим работам проводится улучшение пешеходной и транспортной доступности десяти станций МЦД.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 11 июля сообщил, что благоустройство сада «Аквариум», расположенного в центре города, завершили на 40%. Он подчеркнул, что в ходе работ специалисты сохранят привычный облик этой локации и при этом добавят ей функциональности.