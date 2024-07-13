Москва, 13 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Столичные некоммерческие организации (НКО) в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» подготовили для жителей и гостей города игры, творческие занятия и другие занятия. Расписание мероприятий выложили на официальном сайте мэра Москвы.

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«Присоединиться к программам НКО можно в пространствах «Города неравнодушных». Все мероприятия проходят бесплатно и без предварительной регистрации», — отметили на сайте.

15 июля семейный центр и детский сад «Радость» проведёт урок рисования, педагог научит детей рисовать бабочек. Участники получат акварельные краски, кисти и холсты на месте. Занятие начнётся в 15:00 на фестивальной площадке у станции метро «Алма-Атинская» (ул. Ключевая, вл. 22, корп. 1).

Представители благотворительного фонда «Сияй» 18 июля будут учить всех желающих технике пластилиновой живописи. Занятие пройдёт с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 42. Необходимые материалы также предоставят.

Уроки рисования проведёт и фонд «Хэппи» 18 июля в 16:00 и 20 июля в 18:00 по адресу: ул. Матвеевская, вл. 2. С 15 по 19 июля ресурсный центр помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь» проведёт мастер-классы по росписи игрушек. Участникам дадут всё необходимое, Занятия будут начинаться в 14:00 по адресу: ул. Ключевая, вл. 22, корп. 1.

Некоммерческая организация «Радость детства» 17 и 19 июля для детей от трёх до 12 лет проведёт мастер-класс по аппликации и коллажу «Фантазийное животное». Встречи начнутся в 12:00 в яблоневом саду по адресу: ул. Бирюлевская, д. 56.

Общественная организация «Алые паруса» 21 июля в 12:00 проведёт для жителей Зеленограда в бульварной зоне 16-го микрорайона мастер-класс по изготовлению бантиков из фоамирана. Кроме этого, 21 июля в 16:00 НКО «Аксель» проведёт на фестивальной площадке в Северном Бутове (бульвар Дмитрия Донского, вл. 11) занятие, где научат создавать поделки из глины.

Отмечается, что в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» приняли свыше 90 столичных НКО. Они организовали более 260 мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на центральных бульварах с 15 июля по 11 августа пройдёт фестиваль «Театральный бульвар». В нём будут участвовать в том числе актёры знаменитых театров страны. Также зрителям покажут различные шоу, импровизации, эксперименты и цирковые номера. Увидеть представления смогут все желающие.