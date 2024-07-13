Анталья, Турция, 13 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Граждан России в числе пострадавших и погибших в результате дорожной аварии с автобусом в провинции Мугла нет, сообщили в генконсульстве России в Анталье.

Lu Zhe/Global Look Press

«В результате столкновения автобуса с бетонным ограждением пострадало 32 человека, двое погибли. Российских граждан среди них нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, автобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Мугла 13 июля. У автобуса отказали тормоза, в результате чего транспортное средство, двигавшееся вниз по склону, врезалось в три автомобиля и остановилось. Медики доставили пострадавших в больницы на машинах скорой помощи из Мармариса, Муглы и Улы.

3 июля в турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП. Отмечалось, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Полиция начала расследование аварии.