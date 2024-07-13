Москва, 13 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Следствие изучит информацию о телефонных разговорах обвиняемого в получении взятки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, следует из постановления Басманного суда Москвы.

Илья Питалев/РИА Новости Тимур Иванов

Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу нужно истребовать информацию о соединениях между абонентами по номерам обвиняемых.

Кроме того, следователь назначил несколько экспертиз, изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждёт ответов на запросы в ФСБ. С учётом полученных данных обвинение может быть изменено и дополнено.

Также суд указал, что против Иванова есть три свидетеля. Их фамилии не раскрываются.

Как передавало ИА Регнум, Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, сообщил 2 июля источник в правоохранительных органах. Часть этих средств аккумулировалась фигурантами на расчетных счетах в различных кредитных учреждениях.

Иванова задержали 23 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Защита просила о переводе Иванова под домашний арест, однако 20 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца.