Москва, 15 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Самое сильное впечатлением от участия в специальной военной операции у депутата Госдумы и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова оставил подвиг бойцов ЛНР, которые благодаря смекалке нашли способ подорвать мост. Об этом он рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Депутат Госдумы Евгений Первышов

Первышов десять месяцев провёл на СВО, а недавно вернулся с обучения по программе «Время героев».

По его словам, часто в ходе спецоперации перед участниками ставили сложные задачи. В тот раз от бойцов требовалось устроить подрыв моста.

«В итоге применили детскую или юношескую смекалку. Молодые ведь, одному 22 года, второму 23», — сказал депутат.

Солдаты взяли покрышку от колеса и обложили взрывчаткой. Импровизированное устройство пустили по воде и смогли осуществить задуманное.

Действия ребят Первышов считает подвигом, так как у них не было никакого прикрытия. Молодые ребята находились под огнём, и шансов вернуться тогда было очень мало, отметил он.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля стало известно, как российский боец отличился при эвакуации раненого товарища. Военнослужащий сбил вещмешком дрон-камикадзе ВСУ. По данным военкоров, боевики атаковали бойцов ВС России во время эвакуации. Один из военных получил ранение. Когда рядовой Хатамов за ним вернулся, то был атакован FPV-дроном. Он быстро сориентировался и сбил беспилотник вещмешком, получив лёгкие ранения.