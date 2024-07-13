Москва, 13 июля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за последние сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбили запущенные ВСУ две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также ракету от ЗРК С-200, которую переоборудовали для ударов на наземным целям, заявил 13 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он.

Всего с начала СВО российские войска сбили 627 самолётов и 277 вертолётов ВВС Украины, а также 27 553 беспилотников. Кроме того, они уничтожили у ВСУ 547 зенитных ракетных комплексов, 16 567 танков и других бронемашин, 1376 комплексов реактивных систем залпового огня, 11 834 артиллерийских орудий и миномётов, 23 637 единиц военной автомобильной спецтехники.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 12 июля сообщил, что российские войска в течение недели уничтожили семь установок M142 HIMARS вместе с иностранными специалистами, которые обслуживали комплексы. Также ВС России уничтожили четыре установки ЗРК С-300ПС и нанесли удары по трём установкам ЗРК HAWK и двум боевым машинам ЗРК Patriot.

Кроме того, российская армия за неделю с 6 по 12 июля нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием с дальним радиусом действия и беспилотниками. Конашенков сообщил, что удары нанесли по авиационным базам ВСУ, предприятиям украинского ВПК и объектам энергетики, обеспечивавших работу военных заводов. Также ВС России нанесли удары по цехам сборки боевой техники, местам хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА.