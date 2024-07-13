Москва, 13 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили завод по производству взрывчатых веществ на контролируемой киевским режимом территории. Об этом 13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Военный уточнил, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили радиолокационную станцию П-18.

«Также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200, шесть ракет для РСЗО HIMARS производства США и 17 дронов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Конашенков рассказал, что армия России за неделю уничтожила десять пусковых установок ВСУ с радарами, включая семь пусковых установок M142 HIMARS производства США вместе с обслуживавшими их иностранными операторами. Для ударов по украинским войскам использовались авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России.

В Минобороны 9 июля сообщили, что российские военные успешно нанесли удар высокоточного оружия по месту проведения служебного совещания украинского командного состава. Армия Россия также нанесли удары по американским комплексам РСЗО HIMARS, из которых ВСУ намеревались ударить по Крыму, добавили в ведомстве.

Американский политолог Джон Миршаймер 11 июля признал, что ВС России блестяще уничтожают передовые западные вооружения в зоне спецоперации. Эксперт уточнил, что это тревожно, отметив, что в Пентагоне это также признают.