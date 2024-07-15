Москва, 15 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Посещение госпиталя с тяжелоранеными участниками специальной военной операции в Ростове-на-Дону подтолкнуло к решению отправиться в зону боевых действий добровольцем, заявил в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой депутат Госдумы и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.

ИА Регнум Депутат Госдумы Евгений Первышов

Он десять месяцев провёл на СВО, а недавно вернулся с обучения по программе «Время героев», проходившей во льдах на Северном полюсе.

Первышов отметил, что с самого начала спецоперации задумывался о необходимости личного присутствия в зоне конфликта, но не было понимания, в качестве кого. Решение пришло в период частичной мобилизации, когда депутаты Госдумы стали посещали места сборов или военные госпитали. Тогда, в середине 2022 года, Первышов с коллегой-депутатом Нурбагандом Нурбагантовым направились в ростовский госпиталь, где тогда находились порядка 300 раненых. По словам депутата, это один из самых тяжёлых перевалочных пунктов, откуда солдат с серьёзными ранениями эвакуируют в Москву на полноценное лечение.

«Один парень с тяжёлыми ранениями просто обратился к нам и говорит, ну, обошли, у нас всё хорошо, только нас не забывайте. Когда вышли, коллега спросил, что я буду делать. Я говорю, что чтобы не забыть, надо ехать туда», — сказал политик.

Первышов отметил, что в итоге его решение стало абсолютно правильным.

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