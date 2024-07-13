Псков, 13 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В Псковской области готовят пункт временного размещения для россиян, которым в Латвии грозит депортация. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

Олег Елков/ТАСС

Он отметил, что парламент Латвии принял поправки к закону об эмиграции, в связи с чем ожидается, что некоторые из соотечественников в Россию.

«Мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов», — сказал он.

Ведерников подчеркнул, что в течение двух лет в Псковской области принимали жителей новых регионов, при переселении из Латвии работа будет выстроена в таком же ключе.

По словам губернатора, по мере прибытия в регион вернувшихся соотечественников будут решаться вопросы с их трудоустройством. Власти обеспечат представителей востребованных профессий служебным жильём.

Также он отметил, что особое внимание будет уделено детям, при необходимости власти региона обеспечат им социальную адаптацию и репетиторское сопровождение.

Как передавало ИА Регнум, в июне сейм Латвии принял поправки к закону о миграции, обязав российских граждан сдавать экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство. Отмечалось, что эти требования коснутся нескольких тысяч россиян.

До этого сообщалось, что власти Латвии намерены депортировать более 800 российских пенсионеров, которые пребывали в стране по виду на жительство.

МИД России отмечал, что Москва расценивает подобные действия как преступные. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнивала их со зверствами фашистов. Президент Владимир Путин подчёркивал, что стремление Прибалтики депортировать россиян напрямую затрагивает безопасность страны.